14 ноября 16:00
Хорватия --
Россия --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
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Хорватия – Россия: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Александр Трикиша
14 ноября, 15:12
Сегодня сборные Хорватии и России разыграют между собой первое место в отборочной группе H. Смотреть поединок можно будет на ТВ и в интернете

Хорватия VS Россия / Фото: REUTERS

Матч Хорватия – Россия пройдет на стадионе "Полюд" в Сплите. Начнется встреча в 16:00 по киевскому времени. Хорватия – Россия смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Где смотреть матч Хорватия – Россия

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Турнирное положение

После девяти туров Россия возглавляет турнирную таблицу группы H, имея в своем активе 22 очка. Хорватия идет второй отставая на два балла.

Ниже второго места команды не опуститься, а вот поменяться местами могут. Россию сегодня устроит и ничья, а вот Хорватии нужна только победа с любим счетом.

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Котировки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Хорватию безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Златко Далича – 1.69, на ничью – 4.14, на победу России – 5.50.

Как играли ранее

В первом круге отбора на катарский чемпионат мира команды разошлись миром 0:0. В целом же Россия и Хорватия провели между собой пять матчей, и Россия ни разу не одержала победу. Правда, и хорваты могут похвастаться лишь одной викторией – на памятном ЧМ-2018.