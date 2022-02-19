Хоккеїсти Словаччини обмивають бронзу Олімпіади: відео з роздягальні

Душ із шампанского для канадського тренера словаків / Фото: Instagram

У поєдинку за бронзу Ігор-2022 у Пекіні словаки розгромили шведів 4:0

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Це найвище досягнення хокеїстів Словаччини на зимових Олімпіадах, де вони раніше вище четвертого місця не піднімалися.

Після історичної перемоги у Пекіні словаки в роздягальні танцювали, співали, пили та обливали шампанським свого тренера – канадця Крейга Ремзі.

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Зазначимо, що у фіналі хокейного олімпійського турніру-2022 у неділю, 20 лютого, зіграють Фінляндія та РОК. Початок – о 06:10 ранку за Києвом.