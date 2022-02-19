19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
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Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
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Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
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Десна --
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Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Хоккеїсти Словаччини обмивають бронзу Олімпіади: відео з роздягальні

Павло Василенко
19 лютого, 23:00
Збірна Словаччини з хокею вперше у своїй історії виборола медаль Олімпійських ігор, здолавши у матчі за третє місце Швецію

Душ із шампанского для канадського тренера словаків / Фото: Instagram

У поєдинку за бронзу Ігор-2022 у Пекіні словаки розгромили шведів 4:0

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Це найвище досягнення хокеїстів Словаччини на зимових Олімпіадах, де вони раніше вище четвертого місця не піднімалися.

Після історичної перемоги у Пекіні словаки в роздягальні танцювали, співали, пили та обливали шампанським свого тренера – канадця Крейга Ремзі.

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Зазначимо, що у фіналі хокейного олімпійського турніру-2022 у неділю, 20 лютого, зіграють Фінляндія та РОК. Початок – о 06:10 ранку за Києвом.

20 лютого на Іграх – фінал у хокеї і закриття / Фото: Колаж: Сьогодні