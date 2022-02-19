Хоккеисты Словакии обмывают бронзу Олимпиады: видео из раздевалки

Душ из шампанского для канадского тренера словаков / Фото: Instagram

В поединке за бронзу Игр-2022 в Пекине словаки разгромили шведов 4:0.

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Это высшее достижение хоккеистов Словакии на зимних Олимпиадах, где они до этого выше четвертого места не поднимались.

После исторической победы в Пекине словаки в раздевалке танцевали, пели, пили и обливали шампанским своего тренера – канадца Крейга Рэмзи.

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Отметим, что в финале хоккейного олимпийского турнира-2022 в воскресенье, 20 февраля, сыграют Финляндия и РОК. Начало – в 06:10 утра по Киеву.