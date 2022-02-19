19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Хоккеисты Словакии обмывают бронзу Олимпиады: видео из раздевалки

Павел Василенко
19 февраля, 23:00
Сборная Словакии по хоккею впервые в своей истории добыла медаль Олимпийских игр, одолев в матче за третье место Швецию

Душ из шампанского для канадского тренера словаков / Фото: Instagram

В поединке за бронзу Игр-2022 в Пекине словаки разгромили шведов 4:0.

Реклама

Это высшее достижение хоккеистов Словакии на зимних Олимпиадах, где они до этого выше четвертого места не поднимались.

После исторической победы в Пекине словаки в раздевалке танцевали, пели, пили и обливали шампанским своего тренера – канадца Крейга Рэмзи.

Реклама

Реклама

Отметим, что в финале хоккейного олимпийского турнира-2022 в воскресенье, 20 февраля, сыграют Финляндия и РОК. Начало – в 06:10 утра по Киеву.

20 февраля на Играх – финал в хоккее и закрытие / Фото: Коллаж: Сегодня