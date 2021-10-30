30 жовтня 90+2’
Маріуполь 2
Динамо 3
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
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Хокеїст знепритомнів під час матчу. За його життя борються лікарі

Любомир Луканюк
30 жовтня, 15:07
24-річний словацький хокеїст Борис Садецький зараз перебуває в реанімації, його стан оцінюється як стабільний

Борис Садецький грає за збірну Словаччини

Тривожні новини прийшли зі Словаччини. Там у матчі національного чемпіонату знепритомнів Борис Садецький. Раніше ми повідомляли, що у футболіста, яким цікавився Шахтар, зупинилося серце під час матчу.

24-річний нападник клубу Братислава Кепіталс Борис Садецький раптово впав на лід непритомний під час матчу проти Дорнбірна.

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Медична бригада надала хокеїсту екстрену допомогу, після чого його відправили до лікарні. На цей момент Садецький залишається у реанімації, його стан оцінюється як стабільний.

У сезонах-2016/17 та 2017/18 Садецький виступав за Слован у Континентальній хокейній лізі.

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Раніше ми писали про смерть російського хокеїста Івана Биткіна. Спортсмен помер після падіння з 25-го поверху у Москві.