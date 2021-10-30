30 октября 51’
Мариуполь 1
Динамо 2
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
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Спортинг --
Бешикташ --
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Хоккеист потерял сознание во время матча. За его жизнь борются врачи

Любомир Луканюк
30 октября, 15:07
24-летний словацкий хоккеист Борис Садецки сейчас находится в реанимации, его состояние оценивается, как стабильное

Борис Садецки играет за сборную Словакии

Тревожные новости пришли из Словакии. Там в матче национального чемпионата потерял сознание Борис Садецки. Ранее мы сообщали, что у футболиста, которым интересовался Шахтер, остановилось сердце во время матча.

24-летний нападающий клуба Братислава Кэпиталс Борис Садецки внезапно упал на лед без сознания во время матча против Дорнбирна.

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Медицинская бригада оказала хоккеисту экстренную помощь, после чего тот был отправлен в больницу. В данный момент Садецки остается в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

В сезонах-2016/17 и 2017/18 Садецки выступал за Слован в Континентальной хоккейной лиге.

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