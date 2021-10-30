Хоккеист потерял сознание во время матча. За его жизнь борются врачи

Борис Садецки играет за сборную Словакии

Тревожные новости пришли из Словакии. Там в матче национального чемпионата потерял сознание Борис Садецки. Ранее мы сообщали, что у футболиста, которым интересовался Шахтер, остановилось сердце во время матча.

24-летний нападающий клуба Братислава Кэпиталс Борис Садецки внезапно упал на лед без сознания во время матча против Дорнбирна.

Реклама

Медицинская бригада оказала хоккеисту экстренную помощь, после чего тот был отправлен в больницу. В данный момент Садецки остается в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

В сезонах-2016/17 и 2017/18 Садецки выступал за Слован в Континентальной хоккейной лиге.

Реклама

Ранее мы писали о смерти российского хоккеиста Ивана Биткина. Спортсмен умер после падения с 25-го этажа в Москве.