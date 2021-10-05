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Хохлов проти Facebook: суд за 150 мільйонів перенесли

Андрій Трофімов
5 жовтня, 15:23
Засідання за позовом колишнього футболіста збірної Росії, а нині тренера Ротора Дмитра Хохлова до Facebook в Солнцевському районному суді Москви перенесено на 7 лютого

Ось як в РФ використовують прізвище Хохлова / Фото: Getty Images

Як повідомляє канал Мутко против, це зроблено для того, щоб представники найбільшої соціальної мережі в світі були повідомлені про засідання належним чином.

Нагадаємо, Хохлов незадоволений, що соцмережі трактують згадування його прізвища як образу українців.

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"Заковика в тому, що моє прізвище блокують. Тому ні я, ні мої друзі і знайомі не можемо нормально використовувати Facebook і Instagram. Мені багато людей подзвонили і сказали, що за будь-якого згадування блокується прізвище. А вони потрапляють у бан на тиждень. Вперше ми це помітили наприкінці весни", – поскаржився Хохлов, який розраховує отримати від Facebook моральну компенсацію в розмірі 150 млн рублів (понад 2 млн доларів)

Утім, для блокування його прізвища у Facebook є реальні історичні передумови. Досить згадати заголовок в московському виданні "Советский Спорт" перед матчем Росія – Україна в 1999 році: "Бей, Хохлов, спасай Россию!"

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Тоді збірній РФ, за яку грав Дмитро Хохлов, потрібно було обіграти Україну, щоб вийти до плей-оф Євро-2000. І росіяни вели – 1:0. Але за кілька хвилин до фінального свистка Андрій Шевченко легендарним голом за комір Філімонову на очах у Путіна залишив РФ поза турніром.

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