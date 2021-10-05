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Хохлов против Facebook: суд за 150 миллионов перенесли

Андрей Трофимов
5 октября, 15:23
Заседание по иску бывшего футболиста сборной России, а ныне тренера Ротора Дмитрия Хохлова к Facebook в Солнцевском районном суде Москвы перенесено на 7 февраля

Вот как в РФ используют фамилию Хохлова / Фото: Getty Images

Как сообщает канал Мутко против, это сделано для того, чтобы представители крупнейшей социальной сети в мире были уведомлены о заседании надлежащим образом.

Напомним, Хохлов недоволен, что соцсети трактуют упоминание его фамилии как оскорбление украинцев.

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"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце весны", – пожаловался Хохлов, который в качестве моральной компенсации от Facebook рассчитывает получить 150 млн рублей (свыше 2 млн долларов)

Впрочем, для блокировки его фамилии у Facebook есть реальные исторические предпосылки. Достаточно вспомнить заголовок в московском издании "Советский Спорт" перед матчем Россия – Украина в 1999 году: "Бей, Хохлов, спасай Россию!"

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Тогда сборной РФ, за которую играл Дмитрий Хохлов, нужно было обыграть Украину, чтобы выйти в плей-офф Евро-2000. И россияне вели – 1:0. Но за несколько минут до финального свистка Андрей Шевченко легендарным голом за шиворот Филимонову на глазах у Путина оставил РФ не у дел.

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