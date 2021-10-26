"Хочу, щоб футболісти з Росії приїхали в АТО": легенда збірної України ніколи не поїде до окупантів

Артем Федецький зіграв 53 матчі за збірну України

Колишній захисник національної збірної Артем Федецький розповів, що думає про українських футболістів, які грають у Росії.

Раніше Федецький розповів, чому Анатолій Тимощук працює в Росії.

Реклама

"Спартак давав за мене 7 чи 8 млн євро. Можливо, на той момент я і поїхав би до Москви. Ми були хорошими сусідами, не було таких конфліктних ситуацій, як зараз. Зрозуміло, що зараз – ніколи в житті. Будемо жити добре чи погано – я ніколи туди не поїду, тим більше мій син теж не поїде туди грати у футбол.

Читайте також: "Ракіцькому при зустрічі руку подам": Федецький – про українця в Росії