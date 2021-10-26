27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
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"Хочу, щоб футболісти з Росії приїхали в АТО": легенда збірної України ніколи не поїде до окупантів

Андрій Трофімов
26 жовтня, 11:50
Артем Федецький пояснив, як ставиться до українських гравців, які подалися на заробітки до Росії. Він кличе їх зустрітися з військовими

Артем Федецький зіграв 53 матчі за збірну України

Колишній захисник національної збірної Артем Федецький розповів, що думає про українських футболістів, які грають у Росії.

Раніше Федецький розповів, чому Анатолій Тимощук працює в Росії.

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"Спартак давав за мене 7 чи 8 млн євро. Можливо, на той момент я і поїхав би до Москви. Ми були хорошими сусідами, не було таких конфліктних ситуацій, як зараз. Зрозуміло, що зараз – ніколи в житті. Будемо жити добре чи погано – я ніколи туди не поїду, тим більше мій син теж не поїде туди грати у футбол.

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Я їздив в АТО неодноразово, ми з солдатами сиділи, вечеряли. Мені хотілося, щоб ті хлопці з Росії приїхали в АТО і подивилися солдатам у вічі. Чи дозволила б їм тоді совість перейти в якийсь російський клуб і сказати: Вибачте, футбол поза політикою?", – розповів Федецький в інтерв'ю каналу Пряма червона.

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