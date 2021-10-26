27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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"Хочу, чтобы футболисты из России приехали в АТО": легенда сборной Украины никогда не поедет к оккупантам

Андрей Трофимов
26 октября, 11:50
Артем Федецкий объяснил, как относится к украинским игрокам, которые подались на заработки в Россию. Он зовет их встретиться с военными

Артем Федецкий сыграл 53 матча за сборную Украины

Бывший защитник национальной сборной Артем Федецкий рассказал, что думает об украинских футболистах, которые играют в России.

Ранее Федецкий рассказал,почему Анатолий Тимощук работает в России.

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"Спартак давал за меня 7 или 8 млн евро. Возможно, в тот момент я и поехал бы в Москву. Мы были хорошими соседями, не было таких конфликтных ситуаций, как сейчас. Ясно, что сейчас – никогда в жизни. Будем жить хорошо или плохо – я никогда туда не поеду. Тем более мой сын тоже не поедет туда играть в футбол. Он сам мне всегда говорит...

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Я ездил в АТО не один раз, мы с солдатами сидели, ужинали. Мне хотелось, чтобы те ребята из России приехали в АТО и посмотрели солдатам в глаза. Позволила бы им совесть перейти в какой-то российский клуб и сказать: Извините, футбол вне политики?", – рассказал Федецкий в интервью каналу Пряма червона.

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