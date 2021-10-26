"Хочу, чтобы футболисты из России приехали в АТО": легенда сборной Украины никогда не поедет к оккупантам

Бывший защитник национальной сборной Артем Федецкий рассказал, что думает об украинских футболистах, которые играют в России.

Ранее Федецкий рассказал,почему Анатолий Тимощук работает в России.

"Спартак давал за меня 7 или 8 млн евро. Возможно, в тот момент я и поехал бы в Москву. Мы были хорошими соседями, не было таких конфликтных ситуаций, как сейчас. Ясно, что сейчас – никогда в жизни. Будем жить хорошо или плохо – я никогда туда не поеду. Тем более мой сын тоже не поедет туда играть в футбол. Он сам мне всегда говорит...