За мовчання про Васю: хейтер Ломаченка отримав Mercedes

Редкач і його подарунок / Фото: Колаж: Сьогодні

Затятий хейтер Василя Ломаченка Іван Редкач похвалився новою машиною – в автопарку 35-річного боксера, який проживає в США, з'явився Mercedes Benz S63.

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"Дід Мороз подарував S63. Сам у шоці. Я чемно поводився увесь рік, був слухняним, не багато п***ів на Усика і Лому", – написав Редкач в Instagram.

"Вибачте, пацани, більше не буду... Але якщо ви завели соцмережі, будьте готові до критики та хейту", – так Редкач пояснив свої попередні випади на адресу зіркових кумів.

"Усіх обійняв і пішов. З прийдешнім Новим роком", – підсумував свій пост Іван Редкач на прізвисько El Terrible.

Іван Редкач / Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Рідкач раз по раз висміював Ломаченка за православні пости останнього, а також поставив гроші на поразку Василя у бою з Теофімо Лопесом.

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Апофеозом же їхньої ворожнечі стала сутичка в американській церкві.