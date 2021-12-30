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Хейтер Ломаченко получил Mercedes за молчание о Васе

Андрей Трофимов
30 декабря, 09:30
Скандальный украинский боксер чемпион USBA в легком весе Иван Редкач показал подарок, который достался ему за то, что не критиковал Василия Ломаченко

Редкач и его подарок / Фото: Коллаж: Сегодня

Ярый хейтер Василия Ломаченко Иван Редкач похвастался новой машиной – в автопарке 35-летнего боксера, проживающего в США, появился Mercedes Benz S63.

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"Дед Мороз подарил S63. Сам в шоке. Я хорошо вел себя целый год, был послушным, не много п***ел на Усика и Лому", – написал Редкач в Instagram.

"Извините пацаны, больше не буду... Но если вы завели соцсети, будьте готовы к критике и хейту", – так Редкач объяснил свои предыдущие выпады в адрес звездных кумовей.

"Всех обнял и отошел. С наступающим Новым годом", – подытожил Иван Редкач по прозвищу El Terrible.

Иван Редкач / Фото: Facebook

Напомним, ранее Редкач то и дело высмеивал Ломаченко за православные посты последнего, а также поставил деньги на поражение Василия в бою с Теофимо Лопесом.

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Апофеозом же их вражды стала стычка в американской церкви.

Василий Ломаченко и Иван Редкач / Фото: Instagram