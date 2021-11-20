20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 17:00
Шахтар 2
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
20 листопада 19:30
Ліверпуль --
Арсенал --
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Гамільтон знову перевершив Ферстаппена

Олег Люлька
20 листопада, 17:36
Британський пілот виграв кваліфікацію Гран-прі Катару Формули-1

Льюїс Гамільтон / Фото: Reuters

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон переміг у кваліфікації Гран-прі Катару. Другий рядок посів лідер чемпіонату, гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, третім став напарник Гамільтона Валттері Боттас.

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Отже, стартувавши в неділю з поул-позишн, Гамільтон може наблизитися до Ферстаппена, якщо взагалі не потіснити його з першого рядка особистого заліку.

Нагадаємо, тиждень тому Льюїс виграв Гран-прі Бразилії, обігнавши по ходу гонки Макса.

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Поки що Ферстаппен випереджає Гамільтона на 14 очок.

Останні етапи Формули-1

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  • Катар – 21 листопада
  • Саудівська Аравія – 5 грудня
  • ОАЕ – 12 грудня