Хэмилтон снова обставил Ферстаппена

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Катара. Второе место занял лидер чемпионата, гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

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Таким образом, стартовав в воскресенье с поул-позишн, Хэмилтон может приблизиться к Ферстаппену, если вообще не потеснить его с первой строчки личного зачета.

Напомним, неделю назад Льюис выиграл Гран-при Бразилии, обогнав по ходу гонки Макса.

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Пока Ферстаппен опережает Хэмилтона на 14 очков.

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