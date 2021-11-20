20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 58’
Шахтер 0
Рух 0
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
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Бешикташ --
Аякс --
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Интер --
Шахтер --
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Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Атлетико --
Милан --
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Хэмилтон снова обставил Ферстаппена

Олег Люлька
20 ноября, 17:36
Британский пилот выиграл квалификацию Гран-при Катара Формулы-1

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Катара. Второе место занял лидер чемпионата, гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

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Таким образом, стартовав в воскресенье с поул-позишн, Хэмилтон может приблизиться к Ферстаппену, если вообще не потеснить его с первой строчки личного зачета.

Напомним, неделю назад Льюис выиграл Гран-при Бразилии, обогнав по ходу гонки Макса.

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Пока Ферстаппен опережает Хэмилтона на 14 очков.

Последние этапы Формулы-1

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  • Катар – 21 ноября
  • Саудовская Аравия – 5 декабря
  • ОАЭ – 12 декабря