Гамільтон випередив Ферстаппена і героїчно виграв Гран-прі Бразилії (відео)

Льюїс Гамільтон святкує / Фото: Reuters
На автодромі в Сан-Паулу завершилися перегони Гран-прі Бразилії Формули-1. Неймовірну перемогу за їхніми підсумками відсвяткував пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон. Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен посів другу сходинку. Замкнув трійку найкращих ще один представник Мерседеса Валттері Боттас.
Здавалося, у Бразилії все було проти Гамільтона. Нагадаємо, у п'ятницю Льюїс виграв кваліфікацію, але під час перевірки його машини з'ясувалося, що елемент DRS відкривається більше, ніж належить за регламентом, тому британця дискваліфікували, і в суботньому спринті Льюїс змушений був стартувати останнім – 20-м.
Відігравши 15 рядків, у спринті Льюїс фінішував п'ятим.
Однак у недільній гонці Гамільтон змушений був стартувати десятим – п'ять позицій Льюїс втратив за те, що на його боліді було встановлено п'ятий двигун внутрішнього згоряння за сезон за трьох дозволених.
Проте Гамільтон виграв у неділю гонку, піднявшись з десятої позиції на першу. Причому свого конкурента Макса Ферстаппена Льюїс ефектно обійшов незадовго до фінішу.
Утім, фінішувавши у Бразилії другим, Ферстаппен зберіг лідерство в особистому заліку (332,5 бала) – тепер між ним та Льюїсом 14 очок.
Уже наступного тижня боротьба продовжиться у Катарі.
Останні етапи Формули-1
- Катар – 21 листопада
- Саудівська Аравія – 5 грудня
- ОАЕ – 12 грудня