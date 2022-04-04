Зірка Шахтеря тренується з Динамо через війну в Україні (фото)

Тарас Степаненко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Війна Росії проти України на паузу поставила наш футбол. Чемпіонат припинено, а матч збірної проти Шотландії перенесено на червень.

Залишились без роботи і гравці наших клубів. Їм дозволили залишити УПЛ та підписати тимчасовий контракт з іншим клубом. При цьому гравці Динамо та Шахтаря відновлюють тренування за кордоном та будуть проводити благодійні матчі.

Реклама

Читайте також: Хавбек Шахтаря пояснив, чому збірна України може не вийти на ЧС-2022

Раніше до Бухаресту прибули Тарас Степаненко, Андрій Пятов та Сергій Сидорчук. Вони змогли одразу виїхати з країни, оскільки кожен із них має трьох дітей. Гравці збірної України возз'єдналися у Бухаресті та підтримували форму зі Стяуа.

Тепер, коли Динамо розпочало тренувальний процес у Румунії, до команди приєднався хавбек Шахтаря Тарас Степаненко. Кияни заявляють, що гравець Шахтаря лише підтримуватиме форму і не буде залучений в іграх.

Реклама

"Наш клуб не ділить футболістів на своїх і чужих, особливо зараз, у лихоліття страшної війни в нашій країні. Інтереси національної збірної завжди мали велике значення для нашого клубу, тому в Динамо раді прийняти Тараса у своє розташування і допомагати йому підтримувати форму".

Зазначимо, що першим суперником Динамо у благодійному турі стане варшавська Легія. "Матч за мир" пройде у столиці Польщі 12 квітня.