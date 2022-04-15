Харків у руїнах! Олімпійський чемпіон влаштував екскурсію зруйнованим містом

Верняєв показав руїни Харкова / Фото: Instagram verniaiev13
Олег Верняєв, який став на захист своєї країни , вирушив до прифронтової Харкова.
Постійні обстріли мирного міста перетворили його на справжні руїни. Серйозно постраждала й спортивна інфраструктура. Зали для занять фехтуванням та боксом знищені. Добре, що там не було мирних жителів, які могли загинути під завалами.
Жахливі кадри зруйнованих будівель олімпійський чемпіон Ріо-де-Жанейро-2016 зі спортивної гімнастики показав на своїй сторінці Instagram .
До обстрілу у спортивному залі для занять боксом жили мирні мешканці Харкова, які раніше втратили свої будинки. Їх вчасно попросили звільнити приміщення, що врятувало їхнє життя, заявив Олег Верняєв.
В одному із відео олімпійський чемпіон запросив до Харкова російських людей, щоб ті переконалися у звірствах своїх співвітчизників.
Українська армія та всі захисники нашої країни продовжують боротися за свободу держави. Найважча ситуація зараз на Донбасі , уродженцем якого є Олег Верняєв.