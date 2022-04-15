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Харьков в руинах! Олимпийский чемпион устроил экскурсию разрушенным городом

Евгений Щербаков
15 апреля, 12:42
Олег Верняев показал доказательства преступлений российских орков в Харькове. Спортивная инфраструктура разрушена

Верняев показал руины Харькова / Фото: Instagram verniaiev13

Олег Верняев, который стал на защиту своей страны, отправился в прифронтовой Харьков.

Олег Верняев будет защищать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

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Постоянные обстрелы мирного города превратили его в настоящие руины. Серьезно пострадала и спортивная инфраструктура. Залы для занятий фехтованием и боксом уничтожены. Благо там не было мирных жителей, которые могли погибнуть под завалами.

Ужасающие кадры разрушенных зданий олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 по спортивной гимнастике показал на своей странице в Instagram.

До обстрела в спортивном зале для занятий боксом жили мирные жители Харькова, которым раннее потеряли свои дома. Их вовремя попросили освободить помещение, что спасло их жизни, заявил Олег Верняев.

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В одном из видео олимпийский чемпион пригласил в Харьков российских людей, чтобы те убедились в зверствах своих соотечественников.

Украинская армия и все защитники нашей страны продолжают сражаться за свободу государства. Самая трудная ситуация сейчас на Донбассе, уроженцем которого и является Олег Верняев.