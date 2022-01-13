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Хамес Родрігес, який віддав Миколенку свій номер, врятував життя гравцеві на полі

Андрій Трофімов
13 січня, 07:04
Колишній півзахисник мадридського Реалу відзначився героїчним учинком у Катарі

Хамес Родрігес урятував Кулібалі / Фото: Daily Mail / Sport

Колумбійський півзахисник Аль-Раяна Хамес Родрігес врятував життя малійському захиснику Аль-Вакри Усману Кулібалі під час матчу 13-го туру чемпіонату Катару, повідомляє beIN Sports.

У першому таймі Кулібалі знепритомнів. Найкращий бомбардир ЧС-2014 Хамес Родрігес кинувся на допомогу Кулібалі, перш ніж медики встигли прибути на місце події.

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Родрігес поправив голову 32-річного футболіста, щоб він міг дихати, перш ніж прибула медична бригада для продовження надання допомоги.

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Малійця, який раніше двічі був бронзовим призером Кубка Африки, доправили до лікарні і нині його стан оцінюється як стабільний.

Після матчу, що завершився перемогою Аль-Раяна 3:0, катарська ліга підтвердила, що Кулібалі переніс серцевий напад.

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Зазначимо, що до Катару Хамес Родрігес виступав за Реал та Евертон, де грав під 19-м номером, який нині належить уже Віталію Миколенку.

Миколенко отримав у Евертоні №19 / Фото: Колаж: Сьогодні