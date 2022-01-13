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Хамес Родригес, отдавший Миколенко свой номер, спас жизнь игроку прямо на поле

Андрей Трофимов
13 января, 07:04
Бывший полузащитник мадридского Реала отметился героическим поступком в Катаре

Хамес Родригес спас Кулибали / Фото: Daily Mail / Sport

Колумбийский полузащитник Аль-Райяна Хамес Родригес спас жизнь малийскому защитнику Аль-Вакры Усману Кулибали во время матча 13-го тура чемпионата Катара, сообщает beIN Sports.

В первом тайме Кулибали упал в обморок. Лучший бомбардир ЧМ-2014 Хамес Родригес бросился на помощь Кулибали, прежде чем медики успели прибыть на место происшествия.

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Родригес поправил голову 32-летнего футболиста, чтобы он мог дышать, прежде чем прибудет медицинская бригада для продолжения оказания помощи.

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Малиец, ранее дважды становившийся бронзовым призером Кубка Африки, был доставлен в больницу и сейчас его состояние оценивается как стабильное.

После матча, завершившегося победой Аль-Райяна 3:0, катарская лига подтвердила, то Кулибали перенес сердечный приступ.

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Отметим, что до Катара Хамес Родригес выступал за Реал и Эвертон, где играл под 19-м номером, который сейчас принадлежит Виталию Миколенко.

Миколенко получил в Эвертоне №19 / Фото: Коллаж: Сегодня