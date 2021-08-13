Хачеріді близький до повернення до чемпіонату України

Євген Хачеріді / Фото: Динамо Брест

Сам футболіст зазначив, що просто тренується з командою і поки навіть не розмовляв з керівництвом клубу про можливу співпрацю.

Спортивний директор клубу Вадим Мельник не став лукавити і зізнався, що ймовірність залишити Хачеріді в команді є.

"Євген приїхав до нас, тому що добре знайомий з Олександром Рябоконем. Хачеріді поки що тренується, набирає форму. Він сам відчуває, що поки що не набрав необхідні кондиції. Чи залишиться він в Десні? Не знаю, подивимося. Все буде залежати від його стану, чи влаштують його наші умови і від інших факторів. Подивимося", – цитує його xsport.ua.

Вікторія Хачеріді та Євген Хачеріді на відпочинку / Фото: Instagram

Останнім клубом Хачеріді було Динамо Берест, яке він покинув в січні 2021 року. З білоруським клубом Євген став володарем Суперкубка країни. Після цього безробітний Хачеріді відпочивав з красунею-брюнеткою на Мальдівах.