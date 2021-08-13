Хачериди близок к возвращению в чемпионат Украины

Евгений Хачериди / Фото: Динамо Брест

Сам футболист отметил, что просто тренируется с командой и пока даже не разговаривал с руководством клуба о возможном сотрудничестве.

Спортивный директор клуба Вадим Мельник не стал лукавить и признался, что вероятность оставить Хачериди в команде есть.

"Евгений приехал к нам, потому что хорошо знаком с Александром Рябоконем. Хачериди пока еще тренируется, набирает форму. Он сам чувствует, что пока что не набрал необходимые кондиции. Останется ли он в Десне? Не знаю, посмотрим. Все будет зависеть от его состояния, устроят ли его наши условия и от других факторов. Посмотрим", – цитирует его xsport.ua.

Виктория Хачериди и Евгений Хачериди на отдыхе / Фото: Instagram

Последним клубом Хачериди было Динамо Берест, которое он покинул в январе 2021 года. С белорусским клубом Евгений стал обладателем Суперкубка страны. После этого безработный Хачериди отдыхал с красоткой-брюнеткой на Мальдивах.