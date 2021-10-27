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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
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Хабіб повернеться? Боєць із Ізраїлю покликав Нурмагомедова до клітки

Сергій Шаховець
27 жовтня, 20:55
Ізраїльський боєць ММА Шимон Смотрицький засудив висловлювання екс-чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова стосовно війни в Палестині

Хабіб Нурмагомедов та Шимон Смотрицький / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку 21-річного спортсмена, публічним людям, таким як Хабіб, необхідно розібратися в питанні і лише потім публічно висловлюватися. Оскільки пости Нурмагомедова в соцмережах формують думку більшості зі спірних питань.

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"Тому що у них багато фанатів, і вболівальникам це спадає на думку. Вони виставляють неправильну інформацію. Хабіб і всі ці бійці сидять десь у готелі в Дубаї, їдять стейк, дивляться телевізор і сміються, а потім пост клацнули в телефоні, і 50 мільйонів людина кажуть, який Ізраїль поганий, а Палестина страждає.

І в цей час за 200 метрів від будинку моєї бабусі ракети підривають вулиці. А ці сидять, їдять, п'ють, кальяни курять та пости викладають. Я готовий з кожним вийти в ефір і поговорити на цю тему, бо впевнений: ніхто хоч раз не відкрив книгу і не почитав історію в деталях. Десь щось почули у новинах, Instagram один одного читають та викладають. А ми із цим живемо. Потім нас не люблять та ненавидять.

Тому я кажу: якщо у когось є особиста проблема через те, що я єврей і з Ізраїлю, то я готовий це обговорити в ефірі або зустрітися віч-на-віч, все поясню. А якщо це покотиться в інший бік, то зайдемо в клітку, і там все вирішимо. Не говорю це як загрозу або тому, що хочу показати свої сильні сторони, просто так і є", – сказав в інтерв'ю sports.ru Смотрицький.

Зазначимо, що боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов під час конфлікту між Ізраїлем та Палестиною неодноразово публічно заступався за Палестину.

Хабіб Нурмагомедов / Фото: Instagram

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Додамо, що ізраїльський боєць ММА Шимон Смотрицький має коріння в Україні, його мати народилася в Запоріжжі. Спортсмен дебютував у клітці в 16 років і з того часу провів шість боїв на профі-рингу, причому у всіх він здобув перемоги.