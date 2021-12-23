Гвардіола закликає до страйку: що не сподобалося босу Зінченка

Хосеп Гвардіола незадоволений календарем АПЛ / Фото: REUTERS

Гвардіола незадоволений, що чемпіонат Англії – єдиний, де відмовилися від п'яти замін. Тим не менш він не виступає проти традиції Boxing Day в АПЛ, але потрібно змінювати розклад загалом.

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Для розуміння, з 26 грудня до 1 січня МанСіті проведе три матчі Прем'єр-ліги, а потім ще 7 січня – матч Кубка Англії.

Гвардіола готовий влаштувати страйк / Фото: Reuters

"Якби гравці та тренери могли дійти згоди і влаштувати щось на кшталт страйку... Словами проблему не розв'язати. УЄФА, ФІФА, АПЛ, телемовники – для всіх бізнес важливіший за благополуччя гравців. Можливо, нам потрібний страйк, щоб привернути увагу людей. Але я не думаю, що до цього дійде", – сказав Гвардіола в інтерв'ю Manchester Evening News.

Зазначимо, що в англійському футболі дуже суворі правила щодо різних висловлювань. Гвардіолу можуть покарати лише за саму ідею страйку.