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Гвардиола призывает к забастовке: что не понравилось боссу Зинченко

Александр Трикиша
23 декабря, 17:30
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола выступил в защиту игроков из-за плотного календаря в Англии. Наставник даже готов устроить забастовку, чтобы достучаться до нужных людей

Хосеп Гвардиола недоволен календарем АПЛ / Фото: REUTERS

Гвардиола недоволен, что чемпионат Англии – единственный, где отказались от пяти замен. Тем не менее он не выступает против традиции Boxing Day в АПЛ, но нужно менять расписание в целом.

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Для понимания, с 26 декабря по 1 января МанСити проведет три матча Премьер-лиги, а затем еще 7 января – матч Кубка Англии.

Гвардиола готов устроить забастовку / Фото: Reuters

"Если бы игроки и тренеры могли прийти к соглашению и устроить что-то вроде забастовки... Словами проблему не решить. УЕФА, ФИФА, АПЛ, телевещатели – для всех бизнес важнее благополучия игроков.

Может быть, нам нужна забастовка, чтобы привлечь внимание людей. Но я не думаю, что до этого дойдет", – сказал Гвардиола в интервью Manchester Evening News.

Отметим, что в английском футболе очень строгие правила относительно различных высказываний. Гвардиолу могут наказать только лишь за саму идею забастовки.