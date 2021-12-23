Гвардиола призывает к забастовке: что не понравилось боссу Зинченко

Хосеп Гвардиола недоволен календарем АПЛ / Фото: REUTERS

Гвардиола недоволен, что чемпионат Англии – единственный, где отказались от пяти замен. Тем не менее он не выступает против традиции Boxing Day в АПЛ, но нужно менять расписание в целом.

Читайте также: Гвардиола снова лучше Моуринью: испанец установил новый рекорд в Англии

Реклама

Для понимания, с 26 декабря по 1 января МанСити проведет три матча Премьер-лиги, а затем еще 7 января – матч Кубка Англии.

Гвардиола готов устроить забастовку / Фото: Reuters

"Если бы игроки и тренеры могли прийти к соглашению и устроить что-то вроде забастовки... Словами проблему не решить. УЕФА, ФИФА, АПЛ, телевещатели – для всех бизнес важнее благополучия игроков. Может быть, нам нужна забастовка, чтобы привлечь внимание людей. Но я не думаю, что до этого дойдет", – сказал Гвардиола в интервью Manchester Evening News.

Отметим, что в английском футболе очень строгие правила относительно различных высказываний. Гвардиолу могут наказать только лишь за саму идею забастовки.