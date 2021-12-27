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Гвардіола обізвав капітана збірної України поганим гравцем

Андрій Трофімов
27 грудня, 09:11
Головний тренер Манчестер Сіті назвав оборону слабкою ланкою у своїй команді та вважає Олександра Зінченка слабким захисником

Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола / Фото: Getty Images

Вчора у 19-му турі англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті обіграв Лестер – 6:3.

Після матчу головний тренер МанСіті Пеп Гвардіола поскаржився на оборону своєї команди. Дісталося і капітанові збірної України Олександру Зінченку.

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"Якщо говорити про індивідуальні якості футболістів, то у нас не дуже хороші гравці оборонного плану. Індивідуально Бернарду Сілва, Гюндоган, де Брюйне, Стерлінг, Марез, навіть Канселу та Зінченко не є добрими захисниками.

Але ми маємо м'яч. І це єдина причина стабільності. Важливо лише те, що ти робиш із м'ячем.

Ти створюєш моменти, бо маєш м'яч. Ти допускаєш мало моментів біля своїх воріт, бо м'яч у тебе", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.