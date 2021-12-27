Гвардиола обозвал капитана сборной Украины плохим игроком

Вчера в 19-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити обыграл Лестер – 6:3.

После матча главный тренер МанСити Пеп Гвардиола посетовал на оборону своей команды. Досталось и капитану сборной Украины Александру Зинченко.

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"Если говорить об индивидуальных качествах футболистов, то у нас не очень хорошие игроки оборонного плана. Индивидуально Бернарду Силва, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Марез, даже Канселу и Зинченко не являются хорошими защитниками.

Но мы владеем мячом. И это единственная причина нашей стабильности. Важно только то, что ты делаешь с мячом.

Ты создаешь моменты, потому что у тебя есть мяч. Ты допускаешь мало моментов у своих ворот, потому что мяч у тебя", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.