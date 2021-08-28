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Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
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Гусєва програла Гусейновій! У нас срібло Паралімпіади

Любомир Луканюк
28 серпня, 11:58
Українська дзюдоїстка Ірина Гусєва на двох Паралімпійських іграх поспіль стає срібною призеркою

Ірина Гусєва заняла друге місце в Токіо-2020

Українські спортсмени продовжують збирати медалі на Паралімпійських іграх в Токіо. Додала в нашу скарбничку срібло дзюдоїстка Ірина Гусєва.

У фінальному поєдинку наша спортсменка поступилася Ханім Гусейновій з Азербайджану.

Для Ірини Гусєвої це друга паралімпійська нагорода в кар'єрі. П'ять років тому вона також виграла срібло на Іграх в Ріо-де-Жанейро.

Дивіться також: Таблиця медалей Паралімпійських ігор в Токіо

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У суботу наша команда повернулася в топ-10 медального заліку Паралімпійських ігор! Зараз у збірній України 29 медалей – 5 золотих, 15 срібних і 9 бронзових.

Раніше ми писали, що Євген Богодайко виграв свою сьому золоту медаль Паралімпійських ігор.

Ще одне золото в суботу для України завоював Максим Кріпак. Наш плавець зі світовим рекордом виграв стометрівку вільним стилем.

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