Гусева проиграла Гусейновой! У нас серебро Паралимпиады

Ирина Гусева заняла второе место в Токио-2020

Украинские спортсмены продолжают собирать медали на Паралимпийских играх в Токио. Добавила в нашу копилку серебро дзюдоистка Ирина Гусева.

В финальном поединке наша спортсменка уступила Ханим Гусейновой из Азербайджана.

Для Ирины Гусевой это вторая паралимпийская награда в карьере. Пять лет назад она также выиграла серебро на Играх в Рио-де-Жанейро.

Смотрите также: Таблица медалей Паралимпийских игр в Токио

Реклама

В субботу наша команда вернулась в топ-10 медального зачета Паралимпийских игр! Сейчас у сборной Украины 29 медалей – 5 золотых, 15 серебряных и 9 бронзовых.

Ранее мы писали, что Евгений Богодайко выиграл свою седьмую золотую медаль Паралимпийских игр.

Еще одно золото в субботу для Украины завоевал Максим Крипак. Наш пловец с мировым рекордом выиграл стометровку вольным стилем.