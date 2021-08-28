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Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Гусева проиграла Гусейновой! У нас серебро Паралимпиады

Любомир Луканюк
28 августа, 11:58
Украинская дзюдоистка Ирина Гусева на двух Паралимпийских играх подряд становится серебряной призеркой

Ирина Гусева заняла второе место в Токио-2020

Украинские спортсмены продолжают собирать медали на Паралимпийских играх в Токио. Добавила в нашу копилку серебро дзюдоистка Ирина Гусева.

В финальном поединке наша спортсменка уступила Ханим Гусейновой из Азербайджана.

Для Ирины Гусевой это вторая паралимпийская награда в карьере. Пять лет назад она также выиграла серебро на Играх в Рио-де-Жанейро.

Смотрите также: Таблица медалей Паралимпийских игр в Токио

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В субботу наша команда вернулась в топ-10 медального зачета Паралимпийских игр! Сейчас у сборной Украины 29 медалей – 5 золотых, 15 серебряных и 9 бронзовых.

Ранее мы писали, что Евгений Богодайко выиграл свою седьмую золотую медаль Паралимпийских игр.

Еще одно золото в субботу для Украины завоевал Максим Крипак. Наш пловец с мировым рекордом выиграл стометровку вольным стилем.

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