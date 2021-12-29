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Гульнув на Різдво: український футболіст повернувся до італійського клубу з коронавірусом

Олександр Трикіша
29 грудня, 18:42
Український півзахисник італійського клубу Спеція Віктор Коваленко заразився коронавірусом. Футболіст пропустить поєдинок проти Верони

Віктор Коваленко заразився коронавірусом. Фото: acspezia.com

Після нетривалих різдвяних канікул у команді провели тестування на коронавірус. Позитивні результати отримали Коваленко та ще один член технічного персоналу.

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У зв'язку з цим було скасовано сьогоднішнє тренування команди, а інших гравців ще раз було відправлено на тестування, йдеться на офіційному сайті клубу.

Віктор Коваленко / Фото: Getty Images

Сам Коваленко буде ізольований від команди і не зіграє в наступному матчі чемпіонату Італії проти Верони, який відбудеться 6 січня.

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Цього сезону Коваленко провів за Спецію 13 матчів у всіх турнірах, забив один м'яч і зробив дві результативні передачі.

До речі, ми писали, що ще один українець в Італії Андрій Шевченко заразився коронавірусом. Головний тренер Дженоа не зможе керувати своєю командою найближчим часом.