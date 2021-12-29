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Гульнул на Рождество: украинский футболист вернулся в итальянский клуб с коронавирусом

Александр Трикиша
29 декабря, 18:42
Украинский полузащитник итальянского клуба Специя Виктор Коваленко заразился коронавирусом. Футболист пропустит поединок против Вероны

Виктор Коваленко заразился коронавирусом. Фото: acspezia.com

После непродолжительных рождественских каникул в команде провели тестирование на коронавирус. Позитивные результаты получили Коваленко и еще один член технического персонала.

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В связи с этим была отменена сегодняшняя тренировка команды, а другие игроки еще раз были отправлены на тестирование, говорится на официальном сайте клуба.

Виктор Коваленко / Фото: Getty Images

Сам же Коваленко будет изолирован от команды и не сыграет в следующем матче чемпионата Италии против Вероны, который состоится 6 января.

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В текущем сезоне Коваленко провел за Специю 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Кстати, ранее мы писали, что еще один украинец в Италии Андрей Шевченко заразился коронавирусом. Главный тренер Дженоа не сможет руководить своей командой в ближайшее время.