Грузинську красуню вигнали із UFC. Вона багато їла

Ліана провела всього чотири бої у UFC

Дівчина-боєць із Грузії Ліана Джоджуа більше не братиме участі у турнірах UFC. Про звільнення 26-річної Джоджуа з найвпливовішого промоушна у світі повідомив журналіст MMA Fighting Гільєрме Круз.

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Нагадаємо, на турнірі UFC Vegas 42, який відбувся в ніч із 13 на 14 листопада, Джоджуа програла американці Кортні Кейсі одноголосним рішенням суддів.

Як виявилось, цей бій став для неї останнім в UFC. А перед поєдинком Джоджуа ще й провалила зважування, тож їй довелося віддати супротивниці 30% свого гонорару.

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Ліані Джоджуа 26 років. У змішаних єдиноборствах вона провела 12 поєдинків – 8 перемог та 4 поразки.