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Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
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Грузинскую красотку выгнали из UFC. Она много кушала

Андрей Трофимов
17 ноября, 10:30
Лиана Джоджуа перед своим последним поединком провалила взвешивание и вынуждена была отдать 30% гонорара своей сопернице

Лиана провела всего четыре боя в UFC

Девушка-боец из Грузии Лиана Джоджуа больше не будет участвовать в турнирах UFC. Об увольнении 26-летней Джоджуа из самого влиятельного промоушна в мире сообщил журналист MMA Fighting Гильерме Круз.

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Напомним, на турнире UFC Vegas 42, который состоялся в ночь с 13 на 14 ноября, Джоджуа проиграла американке Кортни Кейси единогласным решением судей.

Как оказалось, этот бой стал для нее последним в UFC. А перед поединком Джоджуа еще и провалила взвешивание, поэтому ей пришлось отдать противнице 30% своего гонорара.

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Лиане Джоджуа 26 лет. В смешанных единоборствах она провела 12 поединков – 8 побед и 4 поражения.

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