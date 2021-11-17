Грузинскую красотку выгнали из UFC. Она много кушала

Лиана провела всего четыре боя в UFC

Девушка-боец из Грузии Лиана Джоджуа больше не будет участвовать в турнирах UFC. Об увольнении 26-летней Джоджуа из самого влиятельного промоушна в мире сообщил журналист MMA Fighting Гильерме Круз.

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Напомним, на турнире UFC Vegas 42, который состоялся в ночь с 13 на 14 ноября, Джоджуа проиграла американке Кортни Кейси единогласным решением судей.

Как оказалось, этот бой стал для нее последним в UFC. А перед поединком Джоджуа еще и провалила взвешивание, поэтому ей пришлось отдать противнице 30% своего гонорара.

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Лиане Джоджуа 26 лет. В смешанных единоборствах она провела 12 поединков – 8 побед и 4 поражения.