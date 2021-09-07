Група України та інші матчі 7 вересня: розклад відбору ЧС-2022

Франція vs Фінляндія / Фото: Getty Images

Збірна України сьогодні не грає, проте заочно величезною мірою вирішується її доля. Вкрай бажано для "синьо-жовтих", щоб втратили очки наші суперники в боротьбі за другий рядок – Фінляндія та Боснія і Герцеговина.

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Нагадаємо, переможці груп напряму виходять на катарський ЧС-2022, на володарів других сходинок чекає плей-оф.

Група D

21:45. Боснія і Герцеговина – Казахстан

ТБ: Футбол 3

21:45. Франція – Фінляндія

ТБ: Футбол 2

Група А

19.00. Азербайджан – Португалія

ТБ: Футбол 2

21:45. Ірландія – Сербія

Група F

21:45. Австрія – Шотландія

21:45. Данія – Ізраїль

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21:45. Фарери – Молдова

Група G

21:45. Нідерланди – Туреччина

ТБ: Футбол 1

21:45. Норвегія – Гібралтар

21:45. Чорногорія – Латвія

Група H

21:45. Росія – Мальта

21:45. Хорватія – Словенія

21:45. Словаччина – Кіпр

Усі матчі відбору ЧС-2022 доступні в прямому ефірі на платформі OLL.TV.

Нагадаємо, збірна України в попередніх матчах відбору зіграла 2:2 з Казахстаном і 1:1 з Францією.