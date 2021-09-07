8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Група України та інші матчі 7 вересня: розклад відбору ЧС-2022

Олег Люлька
7 вересня, 09:36
Сьогодні відбувається 13 поєдинків у 5 групах, включаючи "українську". У нашому квінтеті зустрічаються Франція – Фінляндія і Боснія і Герцеговина – Казахстан

Франція vs Фінляндія / Фото: Getty Images

Збірна України сьогодні не грає, проте заочно величезною мірою вирішується її доля. Вкрай бажано для "синьо-жовтих", щоб втратили очки наші суперники в боротьбі за другий рядок – Фінляндія та Боснія і Герцеговина.

Читайте також: Сотні мільйонів! В УАФ підтвердили космічну зарплату Шевченка в збірній

Нагадаємо, переможці груп напряму виходять на катарський ЧС-2022, на володарів других сходинок чекає плей-оф.

Група D

21:45. Боснія і Герцеговина – Казахстан
ТБ: Футбол 3

21:45. Франція – Фінляндія
ТБ: Футбол 2

Група А

19.00. Азербайджан – Португалія
ТБ: Футбол 2

21:45. Ірландія – Сербія

Група F

21:45. Австрія – Шотландія

21:45. Данія – Ізраїль

Реклама

21:45. Фарери – Молдова

Група G

21:45. Нідерланди – Туреччина
ТБ: Футбол 1

21:45. Норвегія – Гібралтар

21:45. Чорногорія – Латвія

Група H

21:45. Росія – Мальта

21:45. Хорватія – Словенія

21:45. Словаччина – Кіпр

Усі матчі відбору ЧС-2022 доступні в прямому ефірі на платформі OLL.TV.

Нагадаємо, збірна України в попередніх матчах відбору зіграла 2:2 з Казахстаном і 1:1 з Францією.

Реклама