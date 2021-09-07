Група України та інші матчі 7 вересня: розклад відбору ЧС-2022

Франція vs Фінляндія / Фото: Getty Images
Збірна України сьогодні не грає, проте заочно величезною мірою вирішується її доля. Вкрай бажано для "синьо-жовтих", щоб втратили очки наші суперники в боротьбі за другий рядок – Фінляндія та Боснія і Герцеговина.
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Нагадаємо, переможці груп напряму виходять на катарський ЧС-2022, на володарів других сходинок чекає плей-оф.
Група D
21:45. Боснія і Герцеговина – Казахстан
ТБ: Футбол 3
21:45. Франція – Фінляндія
ТБ: Футбол 2
Група А
19.00. Азербайджан – Португалія
ТБ: Футбол 2
21:45. Ірландія – Сербія
Група F
21:45. Австрія – Шотландія
21:45. Данія – Ізраїль
21:45. Фарери – Молдова
Група G
21:45. Нідерланди – Туреччина
ТБ: Футбол 1
21:45. Норвегія – Гібралтар
21:45. Чорногорія – Латвія
Група H
21:45. Росія – Мальта
21:45. Хорватія – Словенія
21:45. Словаччина – Кіпр
Усі матчі відбору ЧС-2022 доступні в прямому ефірі на платформі OLL.TV.
Нагадаємо, збірна України в попередніх матчах відбору зіграла 2:2 з Казахстаном і 1:1 з Францією.