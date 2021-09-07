Группа Украины и другие матчи 7 сентября: расписание отбора ЧМ-2022

Франция vs Финляндия / Фото: Getty Images

Сборная Украины сегодня не играет, тем не менее заочно в огромной степени решается ее судьба. Крайне желательно для "сине-желтых", чтобы потеряли очки наши соперники в борьбе за второе место – Финляндия и Босния и Герцеговина.

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Напомним, победители групп напрямую выходят на катарский ЧМ-2022, обладателей вторых мест ждет плей-офф.

Группа D

21:45. Босния и Герцеговина – Казахстан

ТВ: Футбол 3

21:45. Франция – Финляндия

ТВ: Футбол 2

Группа А

19:00. Азербайджан – Португалия

ТВ: Футбол 2

21:45. Ирландия – Сербия

Группа F

21:45. Австрия – Шотландия

21:45. Дания – Израиль

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21:45. Фареры – Молдова

Группа G

21:45. Нидерланды – Турция

ТВ: Футбол 1

21:45. Норвегия – Гибралтар

21:45. Черногория – Латвия

Группа H

21:45. Россия – Мальта

21:45. Хорватия – Словения

21:45. Словакия – Кипр

Все матчи отбора ЧМ-2022 доступны в прямом эфире на платформе OLL.TV.

Напомним, сборная Украины в предыдущих матчах отбора сыграла 2:2 с Казахстаном и 1:1 с Францией.