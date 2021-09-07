Группа Украины и другие матчи 7 сентября: расписание отбора ЧМ-2022

Франция vs Финляндия / Фото: Getty Images
Сборная Украины сегодня не играет, тем не менее заочно в огромной степени решается ее судьба. Крайне желательно для "сине-желтых", чтобы потеряли очки наши соперники в борьбе за второе место – Финляндия и Босния и Герцеговина.
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Напомним, победители групп напрямую выходят на катарский ЧМ-2022, обладателей вторых мест ждет плей-офф.
Группа D
21:45. Босния и Герцеговина – Казахстан
ТВ: Футбол 3
21:45. Франция – Финляндия
ТВ: Футбол 2
Группа А
19:00. Азербайджан – Португалия
ТВ: Футбол 2
21:45. Ирландия – Сербия
Группа F
21:45. Австрия – Шотландия
21:45. Дания – Израиль
21:45. Фареры – Молдова
Группа G
21:45. Нидерланды – Турция
ТВ: Футбол 1
21:45. Норвегия – Гибралтар
21:45. Черногория – Латвия
Группа H
21:45. Россия – Мальта
21:45. Хорватия – Словения
21:45. Словакия – Кипр
Все матчи отбора ЧМ-2022 доступны в прямом эфире на платформе OLL.TV.
Напомним, сборная Украины в предыдущих матчах отбора сыграла 2:2 с Казахстаном и 1:1 с Францией.