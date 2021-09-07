8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Группа Украины и другие матчи 7 сентября: расписание отбора ЧМ-2022

Олег Люлька
7 сентября, 09:36
Сегодня проходит 13 поединков в 5 группах, включая "украинскую". В нашем квинтете встречаются Франция – Финляндия и Босния и Герцеговина – Казахстан

Франция vs Финляндия / Фото: Getty Images

Сборная Украины сегодня не играет, тем не менее заочно в огромной степени решается ее судьба. Крайне желательно для "сине-желтых", чтобы потеряли очки наши соперники в борьбе за второе место – Финляндия и Босния и Герцеговина.

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Напомним, победители групп напрямую выходят на катарский ЧМ-2022, обладателей вторых мест ждет плей-офф.

Группа D

21:45. Босния и Герцеговина – Казахстан
ТВ: Футбол 3

21:45. Франция – Финляндия
ТВ: Футбол 2

Группа А

19:00. Азербайджан – Португалия
ТВ: Футбол 2

21:45. Ирландия – Сербия

Группа F

21:45. Австрия – Шотландия

21:45. Дания – Израиль

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21:45. Фареры – Молдова

Группа G

21:45. Нидерланды – Турция
ТВ: Футбол 1

21:45. Норвегия – Гибралтар

21:45. Черногория – Латвия

Группа H

21:45. Россия – Мальта

21:45. Хорватия – Словения

21:45. Словакия – Кипр

Все матчи отбора ЧМ-2022 доступны в прямом эфире на платформе OLL.TV.

Напомним, сборная Украины в предыдущих матчах отбора сыграла 2:2 с Казахстаном и 1:1 с Францией.

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