Сотні мільйонів! В УАФ підтвердили космічну зарплату Шевченко в збірній

У відповідь на заяву Андрія Шевченка про те, що він хотів продовжувати роботу в збірній України, в УАФ злили дані про його зарплату. Сума вас вразить!

Андрій Шевченко заробив в збірній України близько 400 мільйонів грн / Фото: Reuters

Напередодні Андрій Шевченко зібрав спеціальну прес-конференцію в Києві, де повідомив, що був готовий продовжити контракт з УАФ, але йому ніхто не пропонував продовжити угоду, хоча договір про це був.

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У відповідь на заяву Шеви в Мережі з'явилася інформація про його заробітну плату у збірній. Як повідомили в програмі ТаТоТаке, посилаючись на свої джерела, Шевченко отримував річну зарплату в розмірі 2,5 млн євро.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

При цьому, наголошується, що його помічники отримували набагато менше. Втім, ходили чутки, що сам Шева доплачував їм зі своєї кишені.

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Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: Getty Images

Шевченко очолював збірну України з 2016 по 2021 рік. За цей час тренер заробив 12,5 млн євро або близько 400 мільйонів гривень!

Андрій Шевченко заробив мільйон підписників в Instagram / Фото: Reuters

Журналісти звернулися в УАФ, щоб дізнатися, чи відповідає ця колосальна сума реальності.

"Не підтверджую і не спростовую цю абсолютну цифру. Але десь вона відповідає дійсності. В загальних рисах, так", – підтвердив чутки генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький в інтерв'ю Великому футболу.

Також УАФ показало лист, відправлений Андрію Шевченку, де вказувалося, що вони чекають його 2 серпня у себе для обговорення нової угоди.

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Сам же Шевченко ще раніше заявив, що ніякого листа не отримував. У нього є постійна адреса електронної пошти, куди регулярно надходять листи від УЄФА і ФІФА. Але листа від УАФ він так і не дочекався.