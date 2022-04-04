Грозний повстав проти росіян

Грозний побив горщики з росіянами / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська пропаганда найвищого рівня знищує мозок своїх громадян. Любителі спорту та футболу зокрема, позбавлені багатьох видів трансляцій, а які залишилися забанюють та переривають через так зване гасло "спорт поза політикою", що знову сталося під час трансляції німецької Бундесліги.

/ Фото: Twitter

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Про тотальне зомбування у країні-агресора заявив український футбольний тренер В'ячеслав Грозний. Фахівець, який працював у російських клубах Спартак та Терек, розповів порталу FanDay, які зараз у нього стосунки з друзями з країни окупантів:

"Я посварився з багатьма і видалив їх контакти, оскільки вони тотально зомбовані і надіслав їх за російським кораблем. З 99 відсотками я більше ніколи не спілкуватимуся. Вони кажуть, що в нас сидять бандерівці та нацисти, і нічого не вірять, що я говорю. Я не знайшов жодного цензурного слова у розмові з ними і послав їх подалі."

В'ячеслав Грозний/Фото "Шахтер" Караганда

Слідом за російським кораблем можуть вирушати і баскетболісти сербської Црвени Звєзди, які огидно надійшли під час акції підтримки України.