Грозный восстал против россиян

Грозный побил горшки с россиянами / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская пропаганда высшего уровня уничтожает мозги своих граждан. Любители спорта и футбола в частности, лишены многих видов трансляций, а которые остались банят и прерывают из так называемого "спорта вне политики", что снова произошло во время трансляции немецкой Бундеслиги.

Вячеслав Грозный / Фото: Twitter

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О тотальном зомбировании в стране-агрессора заявил украинский футбольный тренер Вячеслав Грозный. Специалист, который работал в российских клубах Спартак и Терек, рассказал порталу FanDay, какие сейчас у него отношения с друзьями из страны оккупантов:

"Я поругался с очень многими и удалил их контакты, потому что они тотально зомбированы и послал их вслед за русским кораблем. С 99 процентами я больше никогда не буду общаться. Они говорят, что у нас сидят бандеровцы и нацисты, и ничего не верят, что я говорю. Я не нашел ни одного цензурного слова в разговоре с ними и послал их подальше."

Вячеслав Грозный/Фото "Шахтер" Караганда

Вслед за русским кораблем могут отправляться и баскетболисты сербской Црвены Звезды, которые омерзительно поступили во время акции поддержки Украины.