Погрожував відкрити банку з хробаками. Розпочався суд над винним у загибелі футболіста Еміліано Сали

Хендерсон організував роковий політ

Підприємець Девід Хендерсон, який організував рейс, що закінчився трагедією, футболіста Еміліано Сали з Нанта до Кардіффа у січні 2019 року, був визнаний винним у створенні загрози безпеці людей при перельоті.

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Понад сім годин присяжні працювали над винесенням вердикту. Хендерсону ставиться у провину, що у загиблого пілота Девіда Ібботсона не було ліцензії на здійснення комерційних польотів, а також не було навичок пілотування у нічний час доби.

Присяжні отримали інформацію, що через кілька секунд після того, як стало відомо про падіння літака, Хендерсон написав кільком людям повідомлення з проханням зберігати мовчання, попередивши, що це "відкриє банку з хробаками".

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Офіційний вирок Хендерсону буде винесено 12 листопада. 67-річному бізнесменові загрожує до семи років позбавлення волі, а поки що його відпущено під заставу, повідомляє Євроспорт.

Сала перейшов до Кардіфф Сіті з Нанта і вилетів до нової команди, але його літак зник з радарів у ніч на 22 січня 2019 року.

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3 лютого на дні протоки Ла-Манш був знайдений літак, серед уламків якого виявили тіло Сали. Тіло пілота так і знайшли.