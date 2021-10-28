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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
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Погрожував відкрити банку з хробаками. Розпочався суд над винним у загибелі футболіста Еміліано Сали

Любомир Луканюк
28 жовтня, 22:58
Девіду Хендерсону загрожує до семи років ув'язнення, вирок бізнесмену буде винесено 12 листопада

Хендерсон організував роковий політ

Підприємець Девід Хендерсон, який організував рейс, що закінчився трагедією, футболіста Еміліано Сали з Нанта до Кардіффа у січні 2019 року, був визнаний винним у створенні загрози безпеці людей при перельоті.

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Понад сім годин присяжні працювали над винесенням вердикту. Хендерсону ставиться у провину, що у загиблого пілота Девіда Ібботсона не було ліцензії на здійснення комерційних польотів, а також не було навичок пілотування у нічний час доби.

Присяжні отримали інформацію, що через кілька секунд після того, як стало відомо про падіння літака, Хендерсон написав кільком людям повідомлення з проханням зберігати мовчання, попередивши, що це "відкриє банку з хробаками".

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Офіційний вирок Хендерсону буде винесено 12 листопада. 67-річному бізнесменові загрожує до семи років позбавлення волі, а поки що його відпущено під заставу, повідомляє Євроспорт.

Сала перейшов до Кардіфф Сіті з Нанта і вилетів до нової команди, але його літак зник з радарів у ніч на 22 січня 2019 року.

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3 лютого на дні протоки Ла-Манш був знайдений літак, серед уламків якого виявили тіло Сали. Тіло пілота так і знайшли.