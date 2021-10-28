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Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Грозился открыть банку с червями. Начался суд над виновным в гибели футболиста Эмилиано Салы

Любомир Луканюк
28 октября, 22:58
Дэвиду Хендерсону грозит до семи лет лишения свободы, приговор бизнесмену будет вынесен 12 ноября

Хендерсон организовал роковой полет

Предприниматель Дэвид Хендерсон, который организовал закончившийся трагедией рейс футболиста Эмилиано Салы из Нанта в Кардифф в январе 2019 года, был признан виновным в создании угрозы безопасности людей при перелете.

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Более семи часов присяжные работали над вынесением вердикта. Хендерсону ставится в вину, что у погибшего пилота Дэвида Ибботсона не было действующей лицензии на осуществление коммерческих полетов, а также не было навыков пилотирования в ночное время суток.

Присяжные получили информацию, что всего через несколько секунд после того, как стало известно о падении самолета, Хендерсон написал нескольким людям сообщение с просьбой хранить молчание, предупредив, что это "откроет банку с червями".

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Официальный приговор Хендерсону будет вынесен 12 ноября, 67-летнему бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы, а пока он отпущен под залог, сообщает Евроспорт.

Сала перешел в Кардифф Сити из Нанта и вылетел в расположение новой команды, но его самолет пропал с радаров в ночь на 22 января 2019 года.

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3 февраля на дне пролива Ла-Манш был найден разбившийся самолет, среди обломков которого обнаружили тело Салы. Тело пилота так и нашли.