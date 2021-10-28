Грозился открыть банку с червями. Начался суд над виновным в гибели футболиста Эмилиано Салы

Хендерсон организовал роковой полет

Предприниматель Дэвид Хендерсон, который организовал закончившийся трагедией рейс футболиста Эмилиано Салы из Нанта в Кардифф в январе 2019 года, был признан виновным в создании угрозы безопасности людей при перелете.

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Более семи часов присяжные работали над вынесением вердикта. Хендерсону ставится в вину, что у погибшего пилота Дэвида Ибботсона не было действующей лицензии на осуществление коммерческих полетов, а также не было навыков пилотирования в ночное время суток.

Присяжные получили информацию, что всего через несколько секунд после того, как стало известно о падении самолета, Хендерсон написал нескольким людям сообщение с просьбой хранить молчание, предупредив, что это "откроет банку с червями".

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Официальный приговор Хендерсону будет вынесен 12 ноября, 67-летнему бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы, а пока он отпущен под залог, сообщает Евроспорт.

Сала перешел в Кардифф Сити из Нанта и вылетел в расположение новой команды, но его самолет пропал с радаров в ночь на 22 января 2019 года.

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3 февраля на дне пролива Ла-Манш был найден разбившийся самолет, среди обломков которого обнаружили тело Салы. Тело пилота так и нашли.