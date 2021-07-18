Гребіть додому! Російську команду не пустили на Олімпіаду-2020 через допінг

Відкриття проби Б російських веслярів підтвердило наявність у крові заборонених препаратів, тому в Росії вирішили зняти всю команду з Олімпійських ігор

Російська четвірка не виступить на Олімпіаді-2020. Фото: rowingrussia.ru

Російська команда з веслування в четвірках парних знялася з участі в Олімпіаді-2020 після позитивних результатів на допінг у Микити Моргачова і Павла Соріна, у крові яких був виявлений мельдоній. Місце збірної Росії може зайняти Литва.

Відкриття проб Б веслярів підтвердило наявність мельдонію в організмі спортсменів, після чого в Федерації веслувального спорту Росії вирішили зняти команду зі змагань. Іншим учасникам команди пропонують пройти перевірку на поліграфі, повідомляє Спорт-Експрес.

Тестування на допінг / Фото: Getty Images Реклама

Раніше ми писали, що російські плавці відсторонені від змагань перед вильотом на Олімпіаду. Плавці Вероніка Андрусенко і Олександр Кудашев, які відібралися на Олімпійські ігри в Токіо, відсторонені від змагань за порушення антидопінгових правил.

Нагадаємо, що через маніпуляції з допінгом Росія в Токіо буде виступати під нейтральним прапором, а на честь переможців замість національного гімну лунатиме музика Чайковського.