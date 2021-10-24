24 жовтня 17:15
Барселона 1
Реал 2
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ліверпуль 5
24 жовтня 14:00
Рух 2
Минай 2
24 жовтня 17:00
Динамо 2
Дніпро-1 0
24 жовтня 19:30
Зоря 1
Колос 0
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
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Гран-прі США в Формулі-1: де дивитися трансляцію гонки

Андрій Трофімов
24 жовтня, 21:44
Розклад трансляцій битви за звання чемпіона світу Формули-1. За титул борються Макс Ферстаппен і Льюїс Гамільтон

Сьогодні розв'язка сезону у Формулі-1 стане трохи ближче. На треку Траса Америк в Остіні відбудеться гонка Гран-прі США.

Початок гонки – о 22:00, завершиться вона повинна близько півночі за київським часом.

Боротьба за титул фактично ведеться між двома гонщиками.

Лідирує Макс Ферстаппен з "Ред Булл" (262.5 очок), в ролі наздоганяючого – семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон з "Мерседеса" (256,5 очок). Третій – ще один пілот "Мерседеса" Валттері Боттас (177 очок).

Де дивитися Гран-прі США в Формулі-1:

  • Setanta Sports Ukraine
  • трансляція гонки на сервісі OLL.TV (в підписці)
  • DAZN (Іспанія, Японія)
  • Sky Sport F1 (Італія, Велика Британія)
  • Spark Sports NZ
  • V Sport Motor

Гран-прі США – це 17-й етап чемпіонату Формули-1. Всього в сезоні-2021 буде 22 етапи.

  • Наступний етап, Гран-прі Мексики, пройде 5-7 листопада;
  • Останній етап сезону, Гран-прі Абу-Дабі, відбудеться 10-12 грудня.

Нагадаємо, що під час попередніх заїздів Гран-прі США трапився скандал з головними претендентами на титул. Чемпіону показали середній палець і назвали "тупим ідіотом".

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