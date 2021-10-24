24 октября 17:15
Барселона 1
Реал 2
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ливерпуль 5
24 октября 14:00
Рух 2
Минай 2
24 октября 17:00
Динамо 2
Днепр-1 0
24 октября 19:30
Заря 1
Колос 0
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
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Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
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Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
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Гран-при США в Формуле-1: где смотреть трансляцию гонки

Андрей Трофимов
24 октября, 21:44
Расписание трансляций битвы за звание чемпиона мира Формулы-1. За титул сражаются Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон

Сегодня развязка сезона в Формуле-1 станет чуть-чуть ближе. На треке Трасса Америк в Остине состоится гонка Гран-при США.

Начало гонки – в 22:00, завершится она должна около полуночи по киевскому времени.

Борьба за титул фактически ведется между двумя гонщиками.

Лидирует Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (262.5 очков), в роли догоняющего – семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (256.5 очков). Третий – еще один пилот "Мерседеса" Валттери Боттас (177 очков).

Где смотреть Гран-при США в Формуле-1:

  • Setanta Sports Ukraine
  • трансляция гонки на сервисе OLL.TV (в подписке)
  • DAZN (Испания, Япония)
  • Sky Sport F1 (Италия, Великобритания)
  • Spark Sports NZ
  • V Sport Motor

Гран-при США – это 17-й этап чемпионата Формулы-1. Всего в сезоне-2021 будет 22 этапа.

  • Следующий этап, Гран-при Мексики, пройдет 5-7 ноября;
  • Последний этап сезона, Гран-при Абу-Даби, состоится 10-12 декабря.

Напомним, что во время предварительных заездов Гран-при США случился скандал с главными претендентами на титул. Чемпиону показали средний палец и назвали "тупым идиотом".

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