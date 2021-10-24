Гран-при США в Формуле-1: где смотреть трансляцию гонки

Сегодня развязка сезона в Формуле-1 станет чуть-чуть ближе. На треке Трасса Америк в Остине состоится гонка Гран-при США.

Начало гонки – в 22:00, завершится она должна около полуночи по киевскому времени.

Борьба за титул фактически ведется между двумя гонщиками.

Лидирует Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (262.5 очков), в роли догоняющего – семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (256.5 очков). Третий – еще один пилот "Мерседеса" Валттери Боттас (177 очков).

Где смотреть Гран-при США в Формуле-1:

Setanta Sports Ukraine

трансляция гонки на сервисе OLL.TV (в подписке)

DAZN (Испания, Япония)

Sky Sport F1 (Италия, Великобритания)

Spark Sports NZ

V Sport Motor

Гран-при США – это 17-й этап чемпионата Формулы-1. Всего в сезоне-2021 будет 22 этапа.

Следующий этап, Гран-при Мексики, пройдет 5-7 ноября;

Последний этап сезона, Гран-при Абу-Даби, состоится 10-12 декабря.

Напомним, что во время предварительных заездов Гран-при США случился скандал с главными претендентами на титул. Чемпиону показали средний палец и назвали "тупым идиотом".