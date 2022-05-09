Гонщики Формули-1 вийшли на нагородження у шоломах для американського футболу

Ферстаппен виграв етап у США / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
У Штатах пізно вночі завершився Гран-прі Маямі у Формулі-1. Його переможцем став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.
Чинний чемпіон світу зумів випередити лідера сезону Шарля Леклера. Третім піднявся на п'єдестал Карлос Сайнс.
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Цікаво, що на нагородження усі гонщики вийшли у шоломах для американського футболу. Це була данина легендарному стадіону, довкола якого прокладено трасу. На арені в Майамі відбулося шість Супербоулів.
Результати Гран-прі Маямі
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Шарль Леклер (Феррарі) – +3,786
- Карлос Сайнс (Феррарі) – +8,229
- Серхіо Перес (Ред Булл) – +10,638
- Джордж Рассел (Мерседес) – +18,582
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +21,368
- Валттері Боттас (Альфа Ромео) – +25,073
- Естебан Окон (Альпін) – +28,386
- Фернандо Алонсо (Альпін) – +32,128
- Александер Албон (Вільямс) – +32,365
- Даніель Ріккардо (Макларен) – +35,902
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – +37,026
- Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +40,146
- Ніколас Латіфі (Вільямс) – +49,936
- Мік Шумахер (Хаас) – +1.13,305
Інші гонщики не доїхали до фінішу.
А вже після завершення гонки Фернандо Алонсо отримав штраф за те, що зрізав трасу у 14-му повороті.
У результаті іспанець вилетів із ТОП-10 і не отримав очок за гонку.