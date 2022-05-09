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Гонщики Формули-1 вийшли на нагородження у шоломах для американського футболу

Любомир Луканюк
9 травня, 08:48
Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен став переможцем Гран-прі Маямі, а Фернандо Алонсо отримав штраф та залишився без очок

Ферстаппен виграв етап у США / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У Штатах пізно вночі завершився Гран-прі Маямі у Формулі-1. Його переможцем став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Чинний чемпіон світу зумів випередити лідера сезону Шарля Леклера. Третім піднявся на п'єдестал Карлос Сайнс.

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Цікаво, що на нагородження усі гонщики вийшли у шоломах для американського футболу. Це була данина легендарному стадіону, довкола якого прокладено трасу. На арені в Майамі відбулося шість Супербоулів.

Результати Гран-прі Маямі

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  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Шарль Леклер (Феррарі) – +3,786
  3. Карлос Сайнс (Феррарі) – +8,229
  4. Серхіо Перес (Ред Булл) – +10,638
  5. Джордж Рассел (Мерседес) – +18,582
  6. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +21,368
  7. Валттері Боттас (Альфа Ромео) – +25,073
  8. Естебан Окон (Альпін) – +28,386
  9. Фернандо Алонсо (Альпін) – +32,128
  10. Александер Албон (Вільямс) – +32,365
  11. Даніель Ріккардо (Макларен) – +35,902
  12. Ленс Стролл (Астон Мартін) – +37,026
  13. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +40,146
  14. Ніколас Латіфі (Вільямс) – +49,936
  15. Мік Шумахер (Хаас) – +1.13,305

Інші гонщики не доїхали до фінішу.

А вже після завершення гонки Фернандо Алонсо отримав штраф за те, що зрізав трасу у 14-му повороті.

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У результаті іспанець вилетів із ТОП-10 і не отримав очок за гонку.