Останній поворот "Людини дощу": 27 років тому в Сан-Марино розбився легендарний гонщик Ф-1 Сенна

27 років тому на трасі в Імолі трапилася одна з найгучніших трагедій в історії Формули-1. Під час Гран-прі Сан-Марино у віці 34 років загинув триразовий чемпіон світу, легендарний бразилець Айртон Сенна, що пілотував "Вільямс". Після цього третій етап сезону 1994 року ввійшов в історію Королівських гонок, як "чорний вікенд".

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Про те, що гран-прі Сан-Маріно не принесе нічого хорошого, стало зрозуміло ще під час тестів, коли злетів у повітря "Джордан" Рубенса Баррікелло, який був протеже Сенни. Пілот зламав ніс і ребро і опинився в лікарні. А на наступний день під час кваліфікації у Роланда Ратценбергера відірвався шматок антикрила. У швидкісному віражі його болід втратив керування, вилетів з траси і вдарився об залізний обмежувач. Через годину пілот помер.

Багато говорили про те, що гонку слід відкласти. І сам Айртон Сенна на пресконференції сказав, що якби його воля, він вчинив би саме так: "Тут боягузів немає, всі розуміють, за що отримують гроші. Але одна справа ризикувати, а інше – йти на вірну смерть. А у мене дуже погане передчуття".

Напередодні гонки, яка відбулася 1 травня 1994 року, Айртон Сенна заробив свій 65-й поул у кар'єрі, тому починав свій останній заїзд з першої позиції. У першому ж повороті Імола сталася аварія за участю Педро Ламі на "Лотус" і Юрки Ярви Лехто на "Беннетон". Уламками болідів, що розлетілися, були поранені троє глядачів. Один з них, який отримав найважчі травми, згодом впав у кому.

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На трасу тут же виїхала машина безпеки, за якої гонщики їхали шість кіл. На сьомому колі при вході в поворот Williams FW16 Айртона Сенни зійшов з траси і на швидкості 218 км/год розбився об бетонну стіну. Уламки машини розлетілися на кілька метрів, але сам пілот залишався в кабіні до прибуття медиків.

Дивіться повне відео фатальною аварії Сенни

Як виявилося, після п'ятничних тестів Айртон Сенна поскаржився, що кермо розташовується дуже близько до панелі управління і це створює йому деякі незручності. Механіки збільшили відстань, вварили тонкостінну трубу. За однією з версій, під час гонки в місці зварювання стався надлом, внаслідок чого на сьомому колі болід став некерованим.

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Медики на трасі намагалися діяти оперативно, за потерпілим гонщиком прилетів вертоліт. Але все було марно. Насилу знявши шолом професор Уоткінс провів тест, який підтвердив серйозність травми голови. З носа сочилася кров упереміш з мозковою рідиною, була розірвана скронева артерія і був роздроблений череп над правим оком. Коли Сенну дістали з уламків машини, він практично не подавав ознак життя, йому зробили трахеостомію.

Виявилося, що при ударі об стіну один зі шматків підвіски боліда зім'яв шолом і втиснув всередину частина чола Айртона, а інший пробив візор прямо над правим оком і проткнув його череп, після чого стало ясно, що мозок Сенни мертвий і шансів на вихід з коми немає. О 18:40 була офіційно констатована смерть "Людини дощу", як прозвали гонщика журналісти.

Айртон Сенна святкує перемогу на Гран-прі Монако-1993 / Фото: Reuters

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Цікаво, що після того як Сенну відвезли до лікарні, гонку відновили і в ній переміг Міхаель Шумахер. А деякі медики і гонщики вважають, що Сенна помер відразу ж після аварії і його транспортування в лікарню була безглуздим – організатори гонки нібито пішли на це тому, що, оголосивши про смерть гонщика негайно, було б неетично відновлювати гонку, і її організатори, зокрема, FIA , зазнали б серйозних збитків.

В рукаві комбінезона Сенни був знайдений забруднений кров'ю австрійський прапор. Мабуть, Сенна збирався присвятити свою перемогу загиблому за день до цього Ратценбергеру, хоча нікому не сказав про це. Залишки машини після судового розгляду були повернуті команді "Вільямс" і знищені. Бразильський уряд оголосив триденний траур. У день похорону Сенни в Сан-Паулу траурну процесію супроводжували декілька мільйонів чоловік. А труну ніс давній суперник Сенни Ален Прост.

Дивіться сюжет про великого гонщика Формули-1 Сенну і його загибель

Життя і смерть великого гонщика Формули-1 Айртона Сенни Відео: Reuters

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