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Гонщики Формулы-1 вышли на награждение в шлемах для американского футбола

Любомир Луканюк
9 мая, 08:48
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами, а Фернандо Алонсо получил штраф и остался без очков

Ферстаппен выиграл этап в США / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Штатах поздно ночью завершился Гран-при Майами в Формуле-1. Его победителем стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Действующий чемпион мира сумел опередить лидера сезона Шарля Леклер. Третьим поднялся на пьедестал Карлос Сайнс.

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Интересно, что на награждение все гонщики вышли в шлемах для американского футбола. Это была дань легендарному стадиону, вокруг которого проложена трасса. На арене в Майами состоялось шесть Супербоулов.

Результаты Гран-при Майами

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  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Шарль Леклер (Феррари) – +3,786
  3. Карлос Сайнс (Феррари) – +8,229
  4. Серхио Перес (Ред Булл) – +10,638
  5. Джордж Рассел (Мерседес) – +18,582
  6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – +21,368
  7. Валттери Боттас (Альфа Ромео) – +25,073
  8. Эстебан Окон (Альпин) – +28,386
  9. Фернандо Алонсо (Альпин) – +32,128
  10. Александер Албон (Уильямс) – +32,365
  11. Даниэль Риккардо (Макларен) – +35,902
  12. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – +37,026
  13. Юки Цунода (Альфа Таури) – +40,146
  14. Николас Латифи (Уильямс) – +49,936
  15. Мик Шумахер (Хаас) – +1.13,305

Остальные гонщики не доехали до финиша.

А уже после завершения гонки Фернандо Алонсо получил штраф за то, что срезал трассу в 14-м повороте.

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В итоге испанец вылетел из ТОП-10 и не получил очков за гонку.