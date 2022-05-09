Гонщики Формулы-1 вышли на награждение в шлемах для американского футбола

Ферстаппен выиграл этап в США / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Штатах поздно ночью завершился Гран-при Майами в Формуле-1. Его победителем стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Действующий чемпион мира сумел опередить лидера сезона Шарля Леклер. Третьим поднялся на пьедестал Карлос Сайнс.

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Интересно, что на награждение все гонщики вышли в шлемах для американского футбола. Это была дань легендарному стадиону, вокруг которого проложена трасса. На арене в Майами состоялось шесть Супербоулов.

Результаты Гран-при Майами

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Макс Ферстаппен (Ред Булл) Шарль Леклер (Феррари) – +3,786 Карлос Сайнс (Феррари) – +8,229 Серхио Перес (Ред Булл) – +10,638 Джордж Рассел (Мерседес) – +18,582 Льюис Хэмилтон (Мерседес) – +21,368 Валттери Боттас (Альфа Ромео) – +25,073 Эстебан Окон (Альпин) – +28,386 Фернандо Алонсо (Альпин) – +32,128 Александер Албон (Уильямс) – +32,365 Даниэль Риккардо (Макларен) – +35,902 Лэнс Стролл (Астон Мартин) – +37,026 Юки Цунода (Альфа Таури) – +40,146 Николас Латифи (Уильямс) – +49,936 Мик Шумахер (Хаас) – +1.13,305

Остальные гонщики не доехали до финиша.

А уже после завершения гонки Фернандо Алонсо получил штраф за то, что срезал трассу в 14-м повороте.

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В итоге испанец вылетел из ТОП-10 и не получил очков за гонку.