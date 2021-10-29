"Гомики на вихід": футболіст збірної України підриває соцмережі

Бутко не любить геїв

Зазвичай після таких постів пишуть, що обліковий запис зламали. Сьогодні героєм Instagram став відомий футболіст Богдан Бутко. Провів понад три десятки матчів за збірну України.

У соцмережах Богдана звинуватили у гомофобії і він не підбирав слів у відповідь.

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"Передаю привіт усім тим, кого так сильно люблять. Гомики – на вихід. Тут вам не за призначенням, у моєму Instagram", – написав Бутко.

А почалося все з того, що Бутко вирішив висловити свою думку про австралійського футболіста Джошуа Кавалло, який зізнався у нетрадиційній орієнтації.

"Соромно має бути його товаришам по команді, коли вони вітаються з ним за руку. Як можна мовчати, коли поряд наші діти ростуть і на все це дивляться? Найголовніше, що вони вже розмножуються", – написав Бутко.

Цікаво, що камінг-аут Кавалло підтримали такі зірки, як Ібрагімович, Грізманн, Лінекер, Піке.