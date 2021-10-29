"Гомики на выход": футболист сборной Украины взрывает соцсети

Бутко не любит геев

Обычно после таких постов пишут, что аккаунт взломали. Сегодня героем Instagram стал известный футболист Богдан Бутко. Провел более трех десятков матчей за сборную Украины.

В соцсетях Богдана обвинили в гомофобии и он не подбирал слов в ответ.

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"Передаю привет всем тем, кого так сильно любят. Гомики – на выход. Здесь вам не по назначению, в моем Instagram", – написал Бутко.

А началось все с того, что Бутко решил высказать свое мнение об австралийском футболисте Джошуа Кавалло, который признался в нетрадиционной ориентации.

"Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят? Самое главное, что они уже размножаются", – написал Бутко.

Интересно, что каминг-аут Кавалло поддержали такие звезды, как Ибрагимович, Гризманн, Линекер, Пике...