20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
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Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
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Головою об лід! Страшна травма у фігурному катанні

Андрій Трофімов
20 листопада, 10:36
На турнірі Warsaw Cup після падіння американських фігуристів довелося викликати на лід лікарів

Челсі Лю і Денні О'Ши отримали травми після падіння

Цими днями у Польщі відбувається Кубок Варшави з фігурного катання. Змагання пар були перервані під час прокату американської пари Челсі Лю та Денні О'Ши.

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Під час однієї з підтримок партнер упустив дівчину, і та вдарилася головою об лід.

Спортсменам знадобилася допомога лікарів, а змагання вирішили перервати.

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Раніше смішний епізод стався під час чемпіонату Канади з фігурного катання, коли виступали Пайпер Гіллес та Поль Пуар'є. У Пайпер волосся зачепилося за костюм партнера.