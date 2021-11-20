Головой об лед! Жуткая травма в фигурном катании

Челси Лю и Дэнни О'Ши получили травмы после падения

В эти дни в Польше проходит Кубок Варшавы по фигурному катанию. Соревнования пар были прерваны во время проката американской пары Челси Лю и Дэнни О'Ши.

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Во время одной из поддержек партнер уронил девушку, и та ударилась головой о лед.

Спортсменам понадобилась помощь врачей, а соревнования решили прервать.

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Ранее смешной эпизод произошел во время чемпионата Канады по фигурному катанию, когда выступали Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. У Пайпер волосы зацепились за костюм партнера.