Российская фигуристка выступала с огромной дыркой на колготах

Забавный случай произошел во время второго этапа Гран-при по фигурному катанию – Skate Canada. Российская фигуристка выступала с порванными колготами.
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Дарья вместе с Денисом Ходыкиным соревновались в короткой программе спортивных пар.
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Во время проката у Павлюченко после падения на лед в одном из эпизодов порвались колготки. 18-летняя спортсменка поднялась и продолжила выступление.
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Ранее смешной эпизод произошел во время чемпионата Канады по фигурному катанию, когда выступали Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. У Пайпер волосы зацепились за костюм партнера.
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